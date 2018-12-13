РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В культурных учреждениях Люберец в новогодние праздники будут открыты для посещения шесть резиденций Деда Мороза и одна – Снегурочки, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«С 5 декабря 2018 года по 13 января 2019 года в учреждениях культуры городского округа Люберцы будут открыты шесть резиденций Деда Мороза и одна – Снегурочки. В них для жителей будут организованы мастер-классы, конкурсы, викторины. Кроме того, во всех учреждениях культуры работает «Почта Деда Мороза»», – говорится в сообщении.

До 29 декабря будет работать резиденция Деда Мороза в Красковском культурном центре по адресу: улица Лорха, дом №2. С 11 по 29 декабря 2018 года – в культурно-досуговом центре «Союз» по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом №2. С 13 по 28 декабря 2018 года – в центре культуры и семейного досуга «Томилино» по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №34.

С 17 по 29 декабря 2018 года – в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: Октябрьский проспект и в парке «Наташинские пруды» на улице Митрофанова. С 17 декабря 2018 года по 13 января 2019 года – в культурном центре Дворца культуры «Дом офицеров» по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30. С 21 по 29 декабря 2018 года – в культурно-досуговом центре «Октябрьский» по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.

С 26 по 31 декабря 2018 года в Люберецкой картинной галерее по адресу: улица Звуковая, дом №3, будет находиться резиденция Снегурочки.