На фасаде торгового центра «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках загорелась новогодняя гирлянда. Пожар был оперативно потушен, никто не пострадал.
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На фасаде торгового центра «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках загорелась новогодняя гирлянда. Пожар был оперативно потушен, никто не пострадал.
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