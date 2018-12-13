РИАМО - 13 дек. В 2019 году в столице планируют начать строительство двух участков Юго-Восточной хорды, в полном объеме строительство Юго-Восточной хорды начнется в 2020 году, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

«Мы рассчитываем, что два сложных участка, которые от шоссе Энтузиастов до «Рязанки» и от «Рязанки» до (улицы – ред.) Полбина <…>, начнется в следующем году строительство», - сказал Аксенов.

Он уточнил, что в полном объеме строительство Юго-Восточной хорды начнется в 2020 году.

Столичные власти планируют построить Юго-Восточную хорду до конца 2025 года в три этапа, при этом после второго – в 2023 году – полностью замкнется новое транспортное кольцо из хорд. Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го километра МКАД составит 36 километров, из которых 11 приходятся на уже существующую улично-дорожную сеть. Хорда пройдет через десять районов Москвы и пересечет пять магистралей.

Новая магистраль восполнит дефицит поперечных связей в юго-восточном секторе города, территория которого разобщена, так как здесь множество преград естественного и искусственного происхождения.