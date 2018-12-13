РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Водоемы, на которых традиционно проводят Крещенские купания в подмосковном Красногорске, обследуют на безопасность, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета Игорь Куркин.

Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска в четверг. Члены комиссии подвели итоги работы за 2018 год, обсудили обеспечение безопасности во время новогодних праздников, Крещения, а также в паводковый период 2019 года.

«В Красногорске планируем оборудовать купели на всех водоемах, где жители традиционно привыкли окунаться на Крещение. Предварительно мы возьмем анализы воды, проверим водоемы с точки зрения благополучия человека», – сказал Куркин.

Традиционно в Красногорске места для Крещенских купаний оборудуют на плотине реки Баньки, около лыжного стадиона «Зоркий»; на водоеме, расположенном на территории храма Святой Елисаветы в микрорайоне Опалиха; возле Ильинского храма на Москве-реке; на реке Истра недалеко от храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское.