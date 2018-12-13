РИАМО - 13 дек. Пользователи соцсетей опубликовали видео горящей гирлянды на фасаде торгового центра «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках.

«Сгонял за покупками и чуть не сгорел», — написал пользователь dr.erinxd в Instagram.

Он прикрепил фото полыхающей гирлянды.

Другие пользователи выложили видео пожара и эвакуации из торгового центра.

«Бесплатное фаер-шоу», — прокомментировала пользователь macya_valentinka, опубликовав видео с горящей гирляндой, сделанное внутри здания ТЦ.

Пользователи также загрузили другие видео пожара, сделанные с разных ракурсов.

Кроме того, пользователь vrednaya_belka рассказала о том, что магазин «Икея» во время эвакуации продолжал работать – на кассе пробивались товары, стояла очередь.

Ранее в торговом центре «МЕГА Белая дача» в Котельниках произошло возгорание гирлянды. Огонь потух до приезда пожарного расчета. Никто не пострадал. Торговый центр возобновил работу в штатном режиме.

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