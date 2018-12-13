РИАМО - 13 дек. В Москве в 2019 году достроят более 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов, сообщается в четверг в пресс-материалах к конференции первого заместителя руководителя столичного департамента строительства Петра Аксенова.

«В 2019 году планируется завершить строительство более 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов», – сообщается в материалах.

Как уточняется в релизе, среди наиболее значимых объемов строительства 2019 года: участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники, дома 62 до проспекта Маршала Жукова с устройством балочного моста; разворотная эстакада на Волоколамском шоссе; железнодорожный путепровод через Казанское направление МЖД от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

Также отмечается строительство путепровода через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД; улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития открытого акционерного московского общества «Завод имени Лихачева».