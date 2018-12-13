За последние несколько лет в Москве навели порядок с ларьками в переходах метро, заменив палатки с сомнительными товарами на современные павильоны. Однако в уличных переходах по-прежнему вовсю торгуют с рук, почти как в девяностых. Самая бойкая торговля – перед праздниками. Полиция совместно с «Гормостом» регулярно проводят рейды, однако торговцы появляются снова. Корреспондент РИАМО прошлась по нескольким крупным столичным переходам и узнала, кто покупает парфюм и фрукты с рук, сколько стоит «торговое место» и как власти борются с продавцами-нелегалами.

Матрешки для туристов и варежки нарасхват

Вторник, 4 часа вечера, темнеет. В переходе у Савеловского вокзала сотрудник полиции только что разогнал бездомных со спиртным и «сканирует» территорию в поисках торговцев-нелегалов, но их здесь обычно немного.

«Стоит уйти, как они опять набегут со своим барахлом», – полицейский недовольно хмурится. Я направляюсь на ВДНХ и «Славянский бульвар». «Еще на Рижскую загляните, там у них тоже рассадник», – кричит он вдогонку.

Длинный подземный переход на «Славянском бульваре» напоминает блошиный рынок. Разложившись на картонках и кусках ткани, в полуметре друг от друга теснятся торговцы, закутанные в пуховики и потертые полушубки, в основном пенсионного возраста. Они продают предметы советского быта, безделицы из дома, сезонную одежду. То и дело прохожие подходят взглянуть на раритетные броши и вазы.

Здесь же можно заказать замер биополя квартиры с выездом.

Товара выкладывают немного, цена – от 100 до 1000 рублей. Спрашиваю у дедушки, который выложил на кухонное полотенце старые детские игрушки, не жалко ли продавать. «Покупатель дороже воспоминаний», – без доли сомнения выдает он.

Рядом метро – поток пешеходов огромный. Чтобы пройти дальше, приходится прижиматься к стене. Пробегающая мимо девушка говорит: «По сравнению с ТЦ «Океания», покупать варежки тут намного выгоднее».

Бабушка, торгующая носками, не скрывает, откуда берет товар. «Мне подруга из Белоруссии привозит большими партиями, я пару продаю по 100 рублей и ей процент отдаю. За день все смели! Другие вещи на продажу берут в магазинах или из дома», – рассказывает она.

Часть клиентов в переходе – туристы-иностранцы. За полчаса возле «витрины» с матрешками по 700 рублей собралась небольшая толпа. «У нас сувениры в Италию покупают. Спрос есть!», – рекламирует продавщица, отдавая сдачу молодому человеку, который благодарит ее на английском.

Пока рассматриваю деревянные фигурки, торговка начинает торопить – ее коллеги уже пакуют товар в большие клетчатые сумки. По ее словам, полиция ходит каждый час. За временем тут следят четко и живут перебежками: не успеешь сложиться – придется бросить.

Как сообщили РИАМО в ГБУ «Гормост», который курирует в том числе пешеходные тоннели «Славянский бульвар» (Славянский бульвар, д. 3), а также «ВДНХ» (проспект Мира, д. 150) и «Рижский» (проспект Мира, д. 78), работники предприятия проводят ежедневный мониторинг инженерных сооружений, чтобы установить факты несанкционированной торговли в местах массовых скоплений людей.

«В случае выявления несанкционированной торговли информация незамедлительно передается в ГУ МВД России по городу Москве – службу «102» для принятия мер в установленном законом порядке», – говорится в сообщении «Гормоста».

Кроме того, по информации пресс-службы ведомства, еженедельно в городе совместно с комиссией столичного Департамента торговли и услуг проводятся мероприятия по ликвидации несанкционированной торговли, в том числе в подземных пешеходных тоннелях ГБУ «Гормост».

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Очередь за апельсинами и «тарифы» за место

В подземном тоннеле у Рижского вокзала продают в основном продукты питания, в том числе овощи, фрукты, свежую рыбу, от клиентов отбоя нет.

На глаза попадается столик, заставленный контейнерами с орехами по 100 рублей. Подхожу и сразу спрашиваю документы на товар. Парнишка за прилавком разводит руками: «Я тут по найму, что хозяин говорит, то и делаю».

В центре перехода неожиданно предлагают минералы – как будто на рынке в Екатеринбурге. На столах разложены аметисты, фторид, пирротин – по словам продавщицы, товар не с Урала, а с Кавказа. Цена – от 500 до 10 000 рублей за штуку. «Ценители поймут. Эти вещи стоят своих денег», – важно поясняет она.

Неподалеку пристроились тележки с фруктами и овощами – по словам продавца, из Греции, Турции. Помимо яблок и бананов тут хурма, гранаты, манго, поддоны с крупной голубикой и шелковицей. Три крупных авокадо можно купить всего за сто рублей, так что многие берут пакетами.

Сразу видно – от полиции тут не бегают: товар разложен большими партиями, а на продавцах – синие фартуки, как в супермаркете.

«Мне килограммчик помидоров и апельсинов взвесьте», – просит мужчина, копаясь в смартфоне. Женщина в белом полушубке недовольно стреляет на него глазами: «Молодой человек, здесь вообще-то очередь!» Складывается впечатление, будто попал в девяностые.

Чуть в стороне стоит крупный мужчина в кепке, наблюдая за рабочим процессом. Заговорив с ним под предлогом, будто хочу здесь торговать, узнаю местные порядки.

«Всем заведует начальник перехода. Он даст разрешение, если не будете продавать то, что здесь уже представлено. С мелкой точки – примерно 500 рублей в день, с крупной – 1000 рублей», – рассказывает собеседник. По его словам, все документы на товар в наличии, но, когда я прошу показать их, говорит, что забыл в машине, и торопится уйти.

По данным «Гормоста», принятие мер административного характера в отношении правонарушителей возложено на органы исполнительной власти города – префектуры и управы.

В префектуре Центрального административного округа и районной управе вопрос пресечения несанкционированной торговли держат на контроле. Мобильная группа в составе сотрудников управы и ОМВД по Мещанскому району на постоянной основе проводит оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли на территории района, в том числе в подземном переходе «Рижский».

«За период с 1 января 2018 года по 3 декабря 2018 года в управу Мещанского района поступило 7 обращений граждан о фактах несанкционированной торговли по проспекту Мира, 92. Управой составлено 17 протоколов, нарушители привлечены к административной ответственности», – сообщил РИАМО заместитель префекта ЦАО Артур Никитюк.

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Замороженные хризантемы и «Шанель» со скидкой

В переходе на «ВДНХ», рядом с гостиницей «Космос» и автовокзалом, свой ассортимент: цветы, духи, аксессуары для мобильников, «радужные» зонты, в сезон – фрукты и ягоды. Тут торгуют с 8 утра и до 10–11 часов вечера, каждый день и в любую погоду.

«Выбираем зонт, подходим, не стесняемся! Отличный подарок на Новый год! У меня по тысяче, в магазинах 2500», – зазывает бойкая дама, переминаясь с ноги на ногу от холода. Девушка в недешевом пальто делает покупку – понравился дизайн. Вдохновившись продажей, продавец на ходу меняет рекламный слоган: «Берите зонт! У меня тысяча, в магазинах по четыре!»

Следом подходит женщина средних лет и говорит с улыбкой: «Очень красивые и качественные зонты, сама думаю купить. Вы не подумайте, я не рекламирую!»

Тут же пристроилась бабуля со старыми книжками и вязаным хэндмейдом, разложенным на картонках. У нее ассортимент меняется в зависимости от сезона. По осени жалостливый прохожий непременно купит мини-букетик с соседней клумбы – 300 рублей не жалко, а бабушке приятно. Заодно она советует приобрести «очень хорошую книжку по философии».

К сожалению, попытка приобрести цветы в этом переходе обернулась разочарованием. Розовые хризантемы шапками (500 рублей за букет из 5 штук) оказались перемороженными и дома не простояли и суток.

Чтобы дамский набор был полным, рядом с цветочницей стоит афроамериканец с парфюмом. На его тележке – самые популярные бренды, все запакованное. Интересно, кому нужны паленые духи в переходе при таком обилии парфюмерных магазинов, в которых постоянно скидки? Теперь все понятно: тут за 100 мл «Шанель шанс» просят 1500 рублей, а с торгом отдают за 1200. Пытаюсь вызвать торговца на откровение: «Но они же ненастоящие?» В ответ он восклицает: «Очень хорошие духи!» и дает понюхать бумажку из «Летуаля» – и правда, пахнет «шанелем». Собираясь уйти без покупки, замечаю явную досаду на лице торговца, но за мной тут же подходит пара – парень и девушка, заинтересовавшись товаром.

Еще трое-четверо продавцов стоят с небольшими саквояжами, закрепленными к табуретке и набитыми дешевыми аксессуарами для мобильных: зарядками по 300 рублей, USB-шнурами за 200, наушникам под Apple по 500. Здесь же – скупка телефонов.

«Наушники из Китая, оригиналы, между прочим. Берем товар из магазинов. Хотите послушать, как звучат? Платите!» – заявляет продавец.

Мимо пробегает мужчина с рюкзаком и на ходу бросает: «Берите, девушка, не пожалеете». Достаю купюру, и продавец мигом добреет. Но неожиданно его лицо вытягивается, он хватает саквояж, крича остальным: «Полиция!» Все обитатели перехода резко выбегают на улицу, наушники так и остаются у меня в руках. Но, уже спустя пару минут, после ухода полиции, все опять стоят на своих местах, и покидать пост не планируют до поздней ночи.

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«Подорвать экономическую базу»

В пресс-службе префектуры СВАО отмечают, что за два года борьбы с нелегалами удалось добиться определенных успехов.

«Переход на «ВДНХ» – одно из наших больных мест, с беспорядками в котором мы успешно боремся. В местах с большим потоком людей возникает соблазн несанкционированной торговли, а здесь еще и широкая транспортная сеть. Торговцы придерживаются логики: раз ходит столько людей, кто-нибудь да купит. Мы стараемся вести жесткий контроль и переломить ситуацию в нашу пользу», – сказал РИАМО сотрудник пресс-службы.

По его словам, для этого нужно подорвать «экономическую базу» торговцев – чтобы доход с нелегальных продаж стал меньше штрафов.

«Поскольку после патрулей нелегалы часто возвращаются, мы предприняли серьезные меры: поставили полицейский автобус недалеко от перехода, организовав постоянное дежурство сотрудников. Так нарушителей не приходится доставлять в участок для установления личности, а можно оформить прямо на месте. Такой риск вынуждает торговцев отказаться от продаж в этой точке. Будем продолжать в том же духе, пока люди не поймут – торговля здесь невозможна и невыгодна», – заявил собеседник агентства.

В свою очередь, в пресс-центре ГУ МВД России по городу Москве РИАМО рассказали, что автомобильные и пешие патрули ППСП выявляют и пресекают факты несанкционированной торговли, а правонарушители доставляются в управы по районам для составления административных протоколов по статье 11.13 КоАП Москвы.

«За 10 месяцев 2018 года сотрудники полиции совместно с представителями Департамента торговли и услуг города Москвы приняли участие в 52 рейдах по пресечению несанкционированной торговли на территории города, по результатам которых к административной ответственности привлечено 203 правонарушителя», – сообщили в столичном главке полиции. При этом отдельная статистика по правонарушениям в подземных переходах не ведется.

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