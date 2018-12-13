РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске план вакцинации населения против гриппа в 2018 году выполнили на 103,8 %, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Компания по вакцинации жителей Подольска от гриппа началась 4 сентября и завершилась 1 декабря текущего года.

«План прививок в текущем (в 2018 году – ред.) сезоне в городском округе Подольск составил более 146,3 тысяч человек, из них детей – более 48,7 тысяч, взрослых – более 97,7 тысяч. Общий охват населения прививками должен был составить не менее 45%, а по группам риска – не менее 75%. Всего с сентября по декабрь в Подольске было привито свыше 150 тысяч человек или 103,8% от плана», – говорится в сообщении.

Кроме того, план по вакцинации детей был выполнен на 107,6%. В частности, в ходе компании, были привиты около 52,5 тысяч детей. План по вакцинации взрослых выполнили на 100%. В данной группе были привиты более 97, 7 тысяч человек.

Всего на вакцинацию было получено свыше 145 тысяч доз вакцины, основную массу которых составил «Совигрипп». Помимо этого, были получены вакцины «Гриппол плюс» и «Ультрикс».