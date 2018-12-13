РИАМО - 13 дек. В четверг в Московском регионе ожидается облачная погода со снегопадами и гололедицей, прогнозируется ухудшение погодных условий к вечеру, в связи с чем Московская железная дорога перешла на усиленный режим работы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы МЖД.

«На Московской железной дороге продолжаются непрерывные работы по очистке железнодорожного полотна от снега. За прошедшие день и ночь от осадков очищено около 600 километров путей и вывезено 16 тысяч кубометров снега. В настоящее время уборка снега продолжается и проходит в штатном режиме. На линии выведено необходимое количество спецтехники», – сказал собеседник агентства.

По прогнозам экспертов, во второй половине дня произойдет ухудшение погодных условий. В связи с этим железнодорожники заблаговременно перешли на усиленный режим работы и подготовили необходимое количество спецтехники.

«Снегоуборочные машины курсируют по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Призываем пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, а автомобилистов – правила дорожного движения при пересечении переездов», – уточнил собеседник.

По прогнозам синоптиков, при облачной погоде в Московском регионе временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве – от минус 2 до 0 градусов, по области – от минус 5 до 0 градусов. На дорогах гололедица.

К вечернему час пику москвичей предупредили об ухудшении погодных условий. Главные источники погодных рисков – снегопад и гололедица.

Ранее Центр организации дорожного движения правительства Москвы посоветовал столичным водителям пересесть на общественный транспорт из‑за снега.