РИАМО - 13 дек. Торговый центр «МЕГА Белая дача» в подмосковных Котельниках работает в штатном режиме после того, как была объявлена эвакуация из-за пожара, сообщил РИАМО представитель стойки информации торгового центра.

«У нас два здания. Второе работало. Первое возобновило работу минут пять назад. Ранее из него было эвакуировано около 500 человек», - сказал собеседник агентства.

Ранее в торговом центре «МЕГА Белая дача» в Котельниках произошло возгорание гирлянды. Огонь потух до приезда пожарного расчета. Никто не пострадал.