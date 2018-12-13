РИАМО - 13 дек. Территориальные избирательные комиссии (ТИК) вскроют документацию со списками избирателей на выборах губернатора Московской области для того, чтобы проверить некорректные сведения участников выборов, сообщил в четверг секретарь Мособлизбиркома Игорь Кудрявин.

«Уважаемые коллеги, вернемся к 9 сентябрю, когда прошли выборы губернатора. Наступили сроки, когда законодательство разрешает нам вскрывать избирательную документацию с целью работы над списками избирателей», - сказал Кудрявин в ходе заседания.

Он добавил, что Мособлизбирком поручил до 20 января 2019 года территориальным избирательным комиссиям (ТИК) вскрыть документацию для уточнения некорректных сведений об избирателях, участниках референдума.

По его словам, ТИКи проинформируют Мособлизбирком о результатах работы до 25 января 2019 года.