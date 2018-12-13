РИАМО - 13 дек. Средняя заработная плата судебного пристава в Подмосковье составляет 20 тысяч рублей, управлению Федеральной службы судебных приставов по Московской области не хватает 121 специалиста, сообщил руководитель ведомства - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«У нас наблюдается высокая текучесть кадров, порядка 27%. Во многом это связано с заработной платой. Средняя зарплата судебного пристава в Московской области составляет 20 тысяч рублей, тогда как по Москве - 40 тысяч рублей», - сказал Коновалов.

Он отметил, что ведомству не хватает 121 специалиста.