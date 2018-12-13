РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 дек. В родильном доме подмосковного Королева 15 декабря состоится День открытых дверей, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Октябрьская, 30.

«Все желающие смогут задать интересующие вопросы медицинскому персоналу учреждения, а также осмотреть отделения, палаты и новое оборудование. Предварительная запись не требуется», – сказал представитель больницы.

Дни открытых дверей проводят в роддоме Королева ежемесячно. В прошлый раз, 24 ноября, мероприятие посетили порядка 100 человек.