РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. До 20 площадок, с которых граждане смогут запускать фейерверки в новогоднюю ночь, оборудуют в подмосковном Красногорске, сообщил начальник отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муниципалитета Игорь Куркин.

Заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности состоялось в администрации Красногорска в четверг. Члены комиссии подвели итоги работы за 2018 год, обсудили обеспечение безопасности во время новогодних праздников, Крещения, а также в паводковый период 2019 года.

«Избегайте применения пиротехнических изделий вблизи домов, это может привести к пожарам. На территории Красногорска оборудуют до 20 специальных площадок для запуска фейерверков. Здесь будут дежурить специалисты пожарной охраны, сотрудники администрации», – сказал Куркин.

Он отметил, что отдел надзорной деятельности совместно с Красногорским пожарно-спасательным гарнизоном, дружинниками, управлениями администрации муниципалитета проверяют готовность культурных объектов горокруга к проведению массовых мероприятий.

«Желаю жителям счастливого и безопасного Нового года!» – заключил Куркин.