РИАМО - 13 дек. В подмосковных школах вакансии учителей заполнены на 98%, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования Подмосковья Ольга Забралова.

«Подмосковье укомплектовано учителями на более чем 98%. Специалистов привлекаем разными способами: заключение целевых договоров с вузами, создание на базе школ специализированных классов, а также при помощи соцподдержки», – сказала Забралова.

Она рассказала, что для молодых педагогов существуют «подъемные» в размере 150 тысяч рублей, которые выплачиваются по частям: в первый год работы – 50 тысяч рублей, в конце второго года – 100 тысяч рублей. С 1 сентября молодые педагоги также получают доплату в 6 тысяч рублей.

За последние пять лет в подмосковные школы пришли работать около 6 тысяч молодых учителей. В регионе уделяется большое внимание привлечению квалифицированных педагогических кадров.

Кроме того, в Подмосковье с 2016 года также реализуется программа «Социальная ипотека». Всего за три года сертификаты получили 119 педагогов: 112 учителей и семь воспитателей детских садов. Со следующего года программа для работников образовательной сферы будет расширена: претендовать на получение свидетельства на жилищную субсидию смогут учителя биологии и физики, в том числе молодые специалисты.