РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. В подмосковном Подольске на улице Володарского демонтировали незаконно установленную рекламу по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель городского округа рассказал на портале о незаконном размещении рекламных конструкций и информационных материалов. Мужчина отметил, что на улице Володарского появилась незаконная реклама.

«По вопросу обращения о незаконном размещении рекламных и информационных конструкций на улице Володарского в Подольске сообщаю, что данные конструкции были демонтированы. Благодарю за активное участие в жизнедеятельности городского округа», – сказал начальник городского управления по взаимодействию с общественными организациями, СМИ и в сфере рекламы Сергей Шведков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.