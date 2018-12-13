РИАМО - 13 дек. В подмосковном Жуковском задержан мужчина, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги, которая скончалась в больнице, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Четвертого декабря в больницу доставили 27-летнюю женщину с гематомами и ссадинами на голове. От полученных травм она скончалась спустя несколько дней.

«Смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По данному факту <…> возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», – говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 40-летний муж погибшей. На допросе он заявил, что избил женщину во время бытовой ссоры.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.