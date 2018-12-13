РИАМО - 13 дек. Около 28 миллиардов рублей взыскали с подмосковных должников судебные приставы в 2018 году, всего на исполнении находилось около 4,5 миллионов дел, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«Всего судебные приставы за 10 месяцев взыскали порядка 28 миллиардов рублей, это на 11% больше, чем в 2017 году. Сумма, перечисленная в бюджет, увеличилась на 1,2 миллиарда рублей. В среднем каждый судебный пристав Московской области взыскал более 40 миллионов рублей», - сказал Коновалов.

Он отметил, что всего на исполнении находилось около 4,5 миллионов дел, из них 2,4 миллиона производств удалось прекратить. Особое внимание уделяется взысканию алиментов, задолженностей по заработной плате, штрафов ГИБДД, налоговых платежей.