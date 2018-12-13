РИАМО - 13 дек. В связи с высокой загруженностью Московского центрального кольца (МЦК) интервал движения поездов может сократиться до 3 минут, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«Переход на трехминутный интервал планируется на МЦК с учетом его загрузки с 2019 года», - сказал Аксенов.

Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Пассажиры МЦК могут воспользоваться 31 станцией с 18 пересадками на метро и шестью на пригородный железнодорожный транспорт.