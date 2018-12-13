РИАМО - 13 дек. Около 750 миллионов рублей взыскали подмосковные судебные приставы с алиментщиков в 2018 году, в эту сумму не входят средства, которые должники выплатили добровольно или были вычтены из заработной платы, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области - главный судебный пристав региона Николай Коновалов.

«По итогам работы за 10 месяцев 2018 года почти на 4 тысячи сократилось количество исполнительных производств по алиментным обязательствам. Почти 193 миллиона рублей взыскано благодаря ограничению спецправ и ограничению выезда должников за пределы РФ. Более 150 миллионов рублей взыскано за счет ареста и реализации имущества. Всего в пользу детей было взыскано порядка 750 миллионов рублей», - сказал Коновалов в ходе заседания Мособлдумы.

Он отметил, что в эту сумму не входят средства, которые должники выплатили добровольно или были вычтены из заработной платы.