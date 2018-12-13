РИАМО - 13 дек. Члены Мособлизбиркома 16 декабря примут участие в проведении выборов в совет депутатов поселения Черкизово Пушкинского района, местная избирательная комиссия к выборам готова, сообщил в четверг председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин.

Председатель и члены Мособлизбиркома обсудили в режиме видеоконференции готовность комиссии городского поселения Черкизово к проведению голосования на выборах совета депутатов, которое состоится 16 декабря.

«В день голосования будут присутствовать как члены Мособлизбиркома, так и сотрудники аппарата. Будем обеспечивать всякую методическую помощь и поддержку. Надеемся на то, что закончим голосование в срок, с учетом того, что мы работаем с КОИБами. Открытие и закрытие участков произойдет вовремя, а подведение итогов голосования займет не более получаса», - сказал Березкин в ходе видеоконференции.

Он напомнил, что основной задачей членов избирательных комиссий является обеспечение комфортного процесса голосования, чтобы ни один избиратель не пожаловался, а также чтобы не было сомнительных инцидентов в день выборов.

По словам Березкина, 14 декабря пройдет заключительный этап обучения членов избирательных комиссий по работе с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Хорошо, что все службы готовы. Очень важно обратить внимание на то, чтобы деятельность правоохранительных органов была согласована с председателем наших участковых избирательных комиссий по недопущению никаких нарушений», - добавил Березкин.

16 декабря пройдут выборы в совет депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского района. Всего в выборах примут участие почти 1,6 тысячи избирателей. Работать будут два избирательных участка.

Выборы депутатов в Черкизове проводятся в связи со вступлением в законную силу 1 октября 2018 года решения Московского областного суда. Суд признал неправомочным состав совета депутатов Черкизова, избранный на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года.

В совет избираются 10 депутатов по двум многомандатным избирательным округам. Организует выборы избирательная комиссия городского поселения Черкизово.