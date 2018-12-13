РИАМО - 13 дек. Более 148 тысяч жителей Московской области ограничены в праве выезда за рубеж из-за долгов в 2018 году, заявил руководитель управления федеральной службы судебных приставов по Подмосковью – главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

«В 2018 году более 148 тысяч должников ограничены в выезде за пределы РФ. В рамках 11 тысяч исполнительных производств применен арест имущества на общую сумму 12 миллиардов рублей», - сказал Коновалов на заседании в Мособлдуме.

Он отметил, что около 6 тысяч ограниченных в правах граждан имеют задолженности по штрафам ГИБДД. Всего на исполнении ведомства находилось 4,5 миллиона исполнительных производств, 2,4 миллиона окончены и прекращены.

Для запрета на выезд за рубеж из-за долгов судебный пристав должен вынести постановление. Копию постановления пристав направляет должнику и в соответствующие органы. Срок ограничения на выезд также определяет судебный пристав. Суд накладывает на гражданина обязательства по уплате долгов. И если задолжник не погасил долг суммой свыше 10 тысяч рублей своевременно, ему могут закрыть выезд из страны.

Чаще всего в списки невыездных попадают те, у кого есть долги по алиментам, штрафы за административные нарушения, долги по кредитам, пенсионным взносам, налогам, за ЖКХ.