РИАМО - 13 дек. Строительные работы на участке Северо-Восточной хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе планируют начать в следующем году, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«От Дмитровского шоссе до Ярославского проект разработан и согласован. Планируем, что в следующем году будет стартовать строительство», - сказал Аксенов.

Он добавил, что для участка хорды от Ярославского до Открытого шоссе разрабатывается градостроительная документация с учетом прохождения трассы через «Лосиный остров».

«Объект несложный, искусственных сооружений практически нет», - отметил Аксенов.

Он уточнил, что дорогу, которую РЖД ранее обязались построить вдоль МЦК, возможно использовать для соединения Ярославского и Открытого шоссе.

«Ведется разработка проектной документации при прохождении хорды через «Лосиный остров» совместно с министерством природных ресурсов и экологии РФ, потому что этот объект должен быть увязан с реконструкцией Щелковского шоссе на территории Московской области. Процесс находится сегодня в стадии решения», - сказал Аксенов.

Северо-Восточная хорда общей длиной порядка 35 километров пройдет от новой трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы). Хорда соединит между собой крупные автомагистрали: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Тем самым Северо-Восточная хорда обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали.