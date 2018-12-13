РИАМО - 13 дек. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин открыл в стенах областного парламента выставку продукции сельхозпроизводителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Выставка приурочена к 25-летию Мособлдумы и проходит под названием «Достижения агропромышленного комплекса Подмосковья – 25 лет в фермерском строю». Свою продукцию представляют лучшие сельхозпроизводители Подмосковья. Все они в ходе выставки были награждены дипломами, благодарственными письмами и почетными грамотами Московской областной думы.

«За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе 20 предприятий АПК Московской области удостоены заслуженных наград. Это один из лучших подарков к наступающему Новому году и стимул к дальнейшей работе», - отметил Разин.