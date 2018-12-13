РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Жители Балашихи помогли спасти бродячую собаку, которую нашли с пулевыми ранениями в промзоне в Щелкове, сейчас пес проходит курс реабилитации, сообщила «РИАМО в Балашихе» зоозащитница Елена Казаченко.

У дворового пса по кличке Снежок, найденного на территории промзоны на улице Заречной в Щелкове, были парализованы задние лапы. Зоозащитница сразу забрала его и отвезла к ветеринарам. После осмотра стало ясно, что в собаку стреляли из пневматического оружия, из ее тела врачи извлекли семь пуль.

«Одна из пуль попала в позвоночник, и поэтому отнялись задние лапы. В Москве, в Центре ветеринарной академии имени Скрябина была проведена двухчасовая операция, и Снежок уже идет на поправку. Сейчас он проходит курс реабилитации. У него прекрасный аппетит. Неизвестно каким бы был исход, если бы не помощь жителей Балашихи. Люди сразу откликнулись в соцсетях на мой призыв о помощи: звонили, писали, присылали деньги», – отметила собеседник агентства.

Казаченко добавила, что сейчас Снежку проводят специальную гимнастику для восстановления мышц. А через пару недель специалисты проверят, в каком состоянии находятся нервные окончания, для того чтобы понять будет ли собака ходить. Пока их прогнозы благоприятные.

Сейчас собака находится в приюте «Шанс» в Щелкове. Здесь временное пристанище находят животные, которых когда-то предали.

«Как только Снежок поправится, ему будут подыскивать хозяина, для которого он станет верным другом», – заключила Казаченко.