РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. В одном из магазинов торгового центра «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников кассы не приостановили работу во время эвакуации здания, кассиры продолжали обслуживать покупателей, сообщается в Instagram-аккаунте пользователя vrednaya_belka, которая находилась в ТЦ.

Инцидент произошел в четверг. Гирлянда загорелась над входом в торговый центр «МЕГА Белая Дача» Котельников, огонь потух до приезда пожарного расчета. Никто не пострадал.

«Вот такая правда. В ТЦ «МЕГА Белая Дача» эвакуация вовсю, все магазины закрыты, бегает охрана, а в одном из магазинов музычка играет, кассы работают, очередь стоит, в которой я тоже стояла. Кассы работают, ни одного объявления об эвакуации. Мне муж сообщил, который в ТЦ был в другом магазине, что надо бы эвакуироваться. Ну как же так?», – написала пользователь.