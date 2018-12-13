РИАМО - 13 дек. В доме правительства Московской области заключили три концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории Пушкинского муниципального района, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Подписание соглашений состоялось в присутствии заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Румяны Свистуновой, министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгения Хромушина, генерального директора АО «Газпром теплоэнерго» Артура Триноги.

Соглашения были заключены между ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» и администрациями Пушкинского района, городского поселения Правдинский и городского поселения Зеленоградский.

В рамках заключенных соглашений планируются строительство семи блочно-модульных котельных, реконструкция десяти существующих котельных, внедрение автоматизированной системы учета, строительство и реконструкция тепловых сетей, вывод из эксплуатации десяти устаревших котельных. Общий объем инвестиций на реализацию проекта за 5 лет составит 2,5 миллиарда рублей.

Погашение задолженности действующей ресурсоснабжающей организации перед поставщиками энергоресурсов планируется по договору цессии в размере 358 миллионов рублей.

Концессионные соглашения заключаются сроком на 25 лет.

После реализации инвестиционных программ будет обеспечено бесперебойное теплоснабжение для 176 тысяч человек в Пушкинском районе, также будут повышены показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения, снизится потребление энергетических ресурсов на котельных.