РИАМО - 13 дек. На территории Подмосковья начнут готовить специалистов для ОАО «РЖД», колледж планируют открыть в 2019 году, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

«У нас сейчас начинается сотрудничество с РЖД, в конце 2019 года открывается колледж, он будет включать три здания. Колледж, который будет готовить студентов специально для работы в транспортной логистике, соответственно мы увеличиваем рабочие места», - сказала Забралова.

Она добавила, что в Подмосковье с каждым годом все больше выпускников девятых классов выбирают профессиональное образование. Больше половины идут в колледжи, техникумы и училища.