РИАМО - 13 дек. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» днем в четверг отменили и задержали уже 56 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Ранее число задержанных и отмененных рейсов в аэропортах Московского региона составляло 46.

Так, во «Внукове» задержали 15 рейсов, в «Домодедове» - 12 задержано, восемь отменено, в «Шереметьеве» задержали 19 рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта «Жуковский», там задержаны два рейса.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков или около 7% от месячной нормы.

Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Также в Московском регионе ожидается гололедица.