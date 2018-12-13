РИАМО - 13 дек. Темпы строительства искусственных сооружений в столице превышены вдвое в 2018 году, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«При плане 26 искусственных сооружений, в 2018 году построили 52 по линии департамента строительства, то есть перевыполнили план вдвое», - сказал Аксенов.

Он пояснил, что высокие результаты были достигнуты благодаря предварительной подготовке в предыдущие годы.

За последние три года построено 128 искусственных сооружений - мостов, эстакад и так далее.