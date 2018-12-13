РИАМО - 13 дек. В течение дня в Москве продолжится снегопад, в связи с чем водителей попросили пересесть по возможности на общественный транспорт, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

«По возможности откажитесь сегодня вечером от поездок на личном автомобиле. Видимость на дорогах будет снижена, увеличится тормозной путь, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий», - отмечается в материале.

Водителей попросили пользоваться городским транспортом. Метро, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме и готовы перевозить всех желающих.

«При необходимости сесть за руль соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию и не совершайте резких маневров», - заключается в материале.

В четверг в Москве и Подмосковье пройдет снегопад, до конца дня может выпасть до 4 миллиметров осадков или около 7% от месячной нормы. Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. Снег прогнозируется в течение всего дня, также на дорогах ожидается гололедица.