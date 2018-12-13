РИАМО - 13 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром города Сергеем Собяниным, одобрила проект планировки территории (ППТ) микрорайона Ж района Люблино (ЮВАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь проектируемой территории составляет 15,3 гектара. Границами проекта планировки территории являются улицы Люблинская, Краснодонская и Верхние Поля. В данном районе в программу реновации включено 15 жилых домов», – говорится в сообщении.

В рамках ППТ предусмотрено возведение новых объектов недвижимости суммарной поэтажной площадью 196,8 тысячи квадратных метров. Из них 112,4 тысячи квадратных метров – жилье.

Вместе с тем на данной территории планируется построить детский сад на 200 мест. На месте запланированного к сносу здания ДМШ имени А.К. Глазунова будет возведено здание детской школы искусств. Размещение машин жителей района предусмотрено в наземном многоуровневом паркинге на 700 машино-мест и на плоскостных автостоянках.

Также в рамках проекта планировки территории микрорайона Ж района Люблино предусмотрено ее благоустройство, включающее озеленение, создание детских и спортивных площадок, мест для отдыха. Проект планировки территории будет вынесен на публичные слушания.