РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 дек. В подмосковном Королеве 14-летним жителям города выдали паспорта в торжественной обстановке, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В День Конституции Российской Федерации сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели торжественную церемонию вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. С важным событием юных граждан поздравили сотрудники и заместитель начальника УМВД – начальник полиции Владимир Николаев, член общественного совета Алексей Федосеев, родители и близкие школьников.

«Цель мероприятия – воспитание патриотизма и гордости у граждан за свою страну, формирование чувства уважения к государственным символам. В торжественной обстановке правоохранители вручили первый документ в жизни ребят, Конституцию РФ и памятные подарки. Алексей Федосеев напомнил, что получение паспорта дает не только права, но и возлагает определенные обязанности и ответственность», – сказала Еруновская.

Полицейские пожелали подросткам быть достойными гражданами своей страны и бережно относиться к выданному документу.