РИАМО - 13 дек. С начала текущего года более 4,5 тысяч московских семей получили выплаты по городской программе страхования жилья, проводимой ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«С начала года по городской программе страхования жилья московским семьям было выплачено 146,7 миллиона рублей по страховым случаям. Наибольшее число выплат по программе страхования было произведено в Восточном округе – по 630 страховым случаям. Общая сумма страховых выплат в округе составила 24 миллиона рублей», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

На втором и третьем местах по числу страховых случаев находятся Северо-Восточный и Юго-Восточный административные округа Москвы. В них общая сумма выплат по страховке составила 18,7 и 16 миллионов рублей, добавил он.

Городская программа добровольного страхования жилья работает в столице с 1995 года. На сегодняшний день в ней участвует 2,4 миллиона столичных семей.

Программа предлагает доступные и единые для всей Москвы условия страхования, включающие низкую цену и удобство использования благодаря начислению страховых взносов в единые платежные документы. На 2018 год ставка страхового взноса по программе составляет 1,79 рубля за квадратный метр при уровне страхового покрытия 40 тысяч рублей.

Оплата страховых взносов по городской программе страхования жилья позволяет москвичам защитить свое имущество от пожара, стихийных бедствий, взрывов по любой причине, а также от аварий систем отопления, водопровода, систем канализации и внутренних водостоков.