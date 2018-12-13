РИАМО - 13 дек. В столичном районе Восточное Бирюлево планируют построить более 60 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, на заседании в четверг одобрила рабочий проект планировки территории микрорайона 3 «Загорье» в районе Бирюлево Восточное (ЮАО)», – говорится в сообщении.

Суммарная поэтажная площадь нового строительства составит 60250 квадратных метров. Помимо жилья на участке 3,6 гектара, ограниченном улицами Загорьевская, Ягодная и проектируемым проездом № 6800, планируется построить необходимую для комфортного проживания социнфраструктуру.

Общая площадь квартир в новых домах составит 28620 «квадратов». Площадь встроенно-пристроенных нежилых помещений для размещения магазинов, предприятий бытового обслуживания – 11100 квадратных метров.

В рамках реализации проекта на рассматриваемой территории также намерены построить отдельно стоящие объекты образования площадью 3560 квадратных метров.

Проект планировки территории микрорайона подготовлен в целях реализации Программы реновации жилищного фонда. В программу включено девять домов. Проект будет вынесен на публичные слушания.