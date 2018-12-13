РИАМО - 13 дек. С начала года в новой Москве построили пять путепроводов через железнодорожные пути, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«На новой территории построено пять путепроводов в этом году», - сказал Аксенов.

Он отметил, что пропускная способность данных участков для пассажирского и личного транспорта благодаря новым переездам возросла минимум вдвое.

«Сейчас переезд через Савеловское и Киевское направление железной дороги в новой Москве занимает всего минуту», - сказал Аксенов.