РИАМО - 13 дек. С начала года в новой Москве построили пять путепроводов через железнодорожные пути, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.
«На новой территории построено пять путепроводов в этом году», - сказал Аксенов.
Он отметил, что пропускная способность данных участков для пассажирского и личного транспорта благодаря новым переездам возросла минимум вдвое.
«Сейчас переезд через Савеловское и Киевское направление железной дороги в новой Москве занимает всего минуту», - сказал Аксенов.
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