РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 13 дек. В целях сокращения количества аварий с участием детей с 17 декабря в Орехово-Зуеве и Ликино-Дулеве проведут профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», сообщил Орехово-Зуевскому информагентству начальник ОГИБДД МУ МВД России по горокругу подполковник полиции Андрей Алексеев

«В рамках профилактического мероприятия с 17 декабря по 13 января (2019 года – ред.) инспекторы ДПС усилят контроль над соблюдением водителями режима движения возле детских учреждений, посетят школы и детские сады, где напомнят ребятам о правилах поведения на дороге, проведут конкурсы, викторины и соревнования на знания правил дорожного движения», – сказал Алексеев.

Подполковник полиции также рекомендовал родителям проводить с детьми инструктажи по технике поведения на дорогах. Взрослые должны как можно чаще напоминать несовершеннолетним о том, что начинать переходить дорогу можно, только когда все автомобили остановились. Пересекать проезжую часть необходимо спокойным шагом, а не бегом.

Алексеев посоветовал нарисовать вместе с ребенком маршрут движения в школу, на детскую площадку или в парк.

«Отметьте на нем самые опасные участки, прорисуйте самый безопасный путь. Затем несколько раз пройдите по маршруту. При этом на дороге необходимо всегда держать детей за руку, не вести посторонние разговоры, а сосредоточить все внимание на наблюдении за дорожной ситуацией», – резюмировал подполковник полиции.