РИАМО - 13 дек. Из-за снегопада за ночь в Подмосковье и Москве выпало около 5% месячной нормы осадков декабря, в регионе высота снежного покрова увеличилась до 18 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, среднемесячная климатическая норма осадков в декабре составляет 56 миллиметров.

«В столицу после недавней оттепели вновь возвращается зима. В минувший день, 12 декабря, в вечерние часы начались осадки, сначала это был мокрый снег, к ночи перешедший в снег. Количество выпавших осадков, по данным опорной станции ВДНХ, составило 3 миллиметра. Высота снега здесь 15 сантиметров», — говорится в сообщении.

В Подмосковье снега еще больше – в Черустях высота сугробов достигла 18 сантиметров.

Снегопад в Подмосковье и Москве продолжится до конца четверга, за день может выпасть до 4 миллиметров осадков или около 7% от месячной нормы. Всего за сутки в регионе может выпасть свыше 10% от нормы осадков для декабря. На дорогах также ожидается гололедица.