Как раньше назывались станции московского метро? Тест 11 вопросов | Пройден 8 раз Проверьте, знаете ли вы старые названия станций столичной подземки. Начать тест

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (1/11) С 1962 по 1986 год станция Сокольнической линии «Красные ворота» носила более литературное название. Какое? Фото ru.wikipedia.org © Одна из первых станций московского метро, открытая в 1935 году на площади Красные ворота, была временно переименована в честь русского поэта Михаила Лермонтова, который родился в доме неподалеку. Сами же Красные ворота, возведенные при Петре I в честь победы в Полтавской битве, снесли еще в 1927 году. «Лермонтовская» «Грибоедовская» «Некрасовская» «Пушкинская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (2/11) Некоторые станции в 90-х, наоборот, потеряли свои «литературные» названия. Какая из станций раньше носила имя русского писателя? Фото pxhere.com © «Третьяковская» «Семеновская» Станция «Тверская» до 1990 года называлась «Горьковская». «Тверская» «Войковская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (3/11) Как назывались «Чистые пруды» до 1990 года? Фото ru.wikipedia.org © «Дзержинская» «Площадь Ногина» Именно под таким названием «Чистые пруды» были открыты в 1935 году. После того, как в 1990 году улице Кирова вернули историческое название – Мясницкая, станцию метро тоже переименовали по названию бульвара и прудов. «Кировская» «Мясницкая»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (4/11) Возможно, ваша бабушка по старинке все еще называет эту станцию «Дзержинская». Фото kakprosto.ru © Станция попала в волну переименований 1990 года, а чуть позже в парк «Музеон» отправился и памятник «железному Феликсу». «Комсомольская» «Лубянка» «Кузнецкий мост» «Китай-город»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (5/11) Какую станцию переименовывали чаще всего? Фото Анастасия Осипова © РИАМО «Охотный ряд» с 1935 года менял свое название аж четыре раза – в 1955 году он был станцией «Имени Кагановича», спустя два года – снова «Охотным рядом», в 1961 году назывался «Проспектом Маркса» и, наконец, в 1990 году вернул свое первоначальное название. «Охотный ряд» «Партизанская» «Добрынинская» «Китай-город»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (6/11) Какое название носила «Кропоткинская» до 1957 года? Фото commons.wikimedia.org © «Музей искусств» «Пречистенка» Гигантский Дворец Советов, который хотели возвести на месте разрушенного храма Христа Спасителя, прямо у выхода из метро, так и не был построен, в итоге станцию переименовали – по названию площади Кропоткинские ворота и Кропоткинской улице. «Дворец Советов» «Сталинская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (7/11) Какое из этих названий впоследствии перешло к более новой станции? Фото Мария Ипполитова © РИАМО «ВДНХ» Современная станция метро «Проспект Мира» до 1966 года носила название «Ботанический сад» в честь расположенного неподалеку Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После строительства Проспекта Мира ее переименовали, а в 1978 году название «Ботанический сад» перешло к новой станции «рыжей» ветки. «Ботанический сад» «Китай-город» «Проспект Мира»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (8/11) Под каким названием в 1958 году была открыта сегодняшняя «Алексеевская»? Фото ru.wikipedia.org © «Щербаковская» Станцию «Мир», открытую в 1958 году, в 1966 году переименовали в «Щербаковскую» в честь коммунистического деятеля Александра Щербакова, а в 1990 году она получила современное название – на этом месте с 14 века располагалась деревня Алексеевское. «Мир» «Колхозная» «Ново-Алексеевская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (9/11) Станцию «Александровский сад» переименовывали 4 раза. Как она называлась при открытии в 1935 году? Фото pixabay.com © Сначала станцию назвали «Улицей Коминтерна», а в 1946-м переименовали в «Калининскую». Современное название она получила уже в 1990 году, но опять же не сразу – сначала несколько дней побыла «Воздвиженкой». «Улица Коминтерна» «Калининская» «Воздвиженка» «Кремлевская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (10/11) Какая из станций получила новое названия после развенчания культа личности Сталина? Фото Информационный центр Музея Победы © Изначально станция «Семеновская» называлась «Сталинской», но была переименована в 1961 году, в разгар борьбы с культом личности вождя, по названию Семеновской площади (ранее здесь располагалась Семеновская солдатская слобода). «Семеновская» «Октябрьская» «Пионерская» «Комсомольская»

Как раньше назывались станции московского метро? Тест (11/11) Какая станция поземки также поменяла имя в процессе десталинизации? Фото Александр Кожохин © РИАМО «Театральная» «Измайловская» «Автозаводская» до 1956 года называлась «Завод имени Сталина». Ее переименовали вместе с заводом, получившим имя Лихачева. «Автозаводская» «Пролетарская»

Москвич Вы давно в Москве, и хорошо знаете, как быстро здесь все меняется. Возможно, вы уже не помните, как раньше назывались «Чистые пруды» и «Китай-город», зато каждый день пользуетесь МЦК и радуетесь Большой кольцевой линии. Поэтому вы точно не собьетесь. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Старожил Наверное, вы из тех, кому названия «Проспект Маркса» и «Площадь Ногина» ласкают слух, потому что возвращают во времена детства и юности. Скорее всего, вы пережили обе волны переименований и помните, когда «Ждановская» стала называться «Выхино», а возможно и то, как называлась «Семеновская» до развенчания культа личности Сталина. Фото Николай Корешков © РИАМО Поделиться результатом

Гость столицы В Москву вы обычно приезжаете на новогодние праздники и точно знаете – чтобы попасть на ярмарку на Манежке, нужно выйти на «Охотном ряду», а о том, что раньше эта станция называлась «Проспект Маркса», возможно, слышали лишь от экскурсовода. Если вдруг старый москвич отправит вас к Детскому миру на «Дзержинскую» - не пугайтесь, просто отправляйтесь на «Лубянку» и получше изучите схему метро. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

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