РИАМО (КОРОЛЕВ) – 13 дек. В подмосковном Королеве 15 декабря состоится акция по сбору макулатуры и пластиковых крышечек, на собранные экобаллы волонтеры планируют приобрести необходимые вещи для детского отделения городской больницы, сообщила «РИАМО в Королеве» руководитель движения «Волонтеры Королева» Мария Масик.

По итогам предыдущей акции волонтеры приобрели и передали в детское отделение детское питание и необходимые расходные материалы. Предстоящая акция направлена на сбор средств для новогодних подарков детям.

«Принести макулатуру и пластиковые крышечки можно будет 15 декабря с 11:00 до 17:00 к главному входу в бассейн стадиона «Вымпел». Мы призываем всех жителей Королева принять активное участие в акции. Сдать макулатуру можно в любое другое время, связавшись с волонтерами НКО «Мой чистый город», – сказала Масик.

Макулатуру и пластик можно передать и в любой другой день, связавшись с волонтерами по телефону: 8(966)324-87-58 или в соцсетях: https://vk.com/korolevfriends2017, www.мой-чистый-город.рф

Волонтерам также можно сдать для переработки книги, каталоги, бумагу А4, журналы, газеты, тетради и картон. Макулатура принимается в пачках, перевязанных веревкой или скотчем. Также принимаются пластиковые крышечки с бутылок минеральной воды, газировки, кваса и Tetra Pak.