РИАМО - 13 дек. В Подмосковье становятся популярны колледжи, в связи с этим власти увеличили на 1,5 тысячи число бюджетных мест, большой популярностью среди абитуриентов пользуются транспортные, промышленные специальности, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

«Мы увеличили бюджетные места. В 2017 году было 17,3 тысячи мест, мы прибавили 1,5 тысячи мест. Это серьезное прибавление, это бюджет, это как минимум 2 миллиарда рублей на такое увеличение. Потребность в увеличении есть», - сказала Забралова.

Она уточнила, что большой популярностью среди абитуриентов пользуются транспортные, промышленные специальности.