РИАМО - 13 дек. Порядка 90% выпускников подмосковных колледжей целевого набора трудоустраиваются в Подмосковье, сообщила журналистам в четверг первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«У нас 90% «целевиков», то есть тех, кто учится по госзаданию в колледжах и техникумах, трудоустраиваются», – заявила Забралова.

Она добавила, что студенты этих учебных заведений получают стипендию.

«Работодатели, с которыми мы взаимодействуем, платят студентам повышенную стипендию, которая доходит до 17 тысяч рублей. Например, аэропорт «Шереметьево» взаимодействует с колледжем в Лобне и платит стипендию 14 тысяч рублей», – отметила первый зампред.