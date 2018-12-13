РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 дек. Прямую линию с каждым ветераном намерены организовать в Королеве, на данный момент в городском округе проживают порядка 12 тысяч героев Великой Отечественной войны, сообщил руководитель администрации муниципалитета Юрий Копцик.

В четверг в Королеве прошло заседание совета ветеранов, на котором были подведены итоги работы совета за год и поставлены планы на 2019 год.

«По решению главы города буквально в течение недели мы организуем прямую линию с каждым ветераном в городе, которых насчитывается около 12 тысяч. Такое распоряжение уже дано. Чтобы каждый ветеран без всякой записи на прием мог обратиться за помощью и в течение часа он знал, что его примут или приедут домой и выслушают его», – сказал Копцик.

В ходе заседания руководитель совета ветеранов Владимир Ковтуненко отчитался об итогах работы, а также наградил самых активных членов совета грамотами, медалями «80 лет Королеву» и «100 лет ВЛКСМ».