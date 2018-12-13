РИАМО - 13 дек. Депутаты Мособлдумы на очередном заседании регионального парламента в трех чтениях приняли законопроект, который позволил Главному управлению ветеринарии по Московской области войти в состав министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«В соответствии с постановлением губернатора Московской области министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области реорганизовано путем присоединения к нему Главного управления ветеринарии Московской области. Проектом закона предлагается внести изменения в законы Московской области №87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области» и №39/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе Московской области» в части осуществления полномочий главного ветеринарного инспектора Московской области», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин, представляя законопроект.

В свою очередь председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отметил, что законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Законопроект в трех чтениях поддержали большинство депутатов.