РИАМО - 13 дек. Власти Москвы одобрили проект планировки территории микрорайонов 1, 14, 18 района Бабушкинский в целях реализации программы реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Площадь проектируемой территории составляет 134,2 гектара. Границами являются улица Менжинского, Анадырский проезд, Верхоянская и Енисейская улицы. Здесь в программу реновации включено 58 жилых домов», - говорится в сообщении.

Проект планировки предполагает строительство 749,4 тысячи квадратных метров недвижимости. Из них площадь квартир составит 422,6 тысячи квадратных метров. Также здесь построят два детских сада на 650 мест, два учебных корпуса на 700 мест для школы №281, многофункциональный общественный центр, досуговый центр и иные общественные объекты.

На первых этажах жилых домов и в пристроенных помещениях расположатся магазины и объекты бытового обслуживания. Для паркования машин предусмотрены подземные паркинги, наземные гаражи и плоскостные автостоянки.

Новое строительство предполагается вести на стартовых площадках (улица Коминтерна, владение 12; Печорская улица, вблизи владения 9; улица Радужная, напротив владения 15, корпус 2) и на месте сносимых домов. Остальная застройка в кварталах реновации будет сохранена. Проект планировки кварталов реновации будет рассмотрен на публичных слушаниях.