РИАМО - 13 дек. Граждане, ухаживающие за тяжелобольными инвалидами I и II групп, после прохождения обучения смогут получать ежемесячную выплату в размере более 18 тысяч рублей, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Предлагается установить меру социальной поддержки неработающим лицам в возрасте от 18 до 65 лет, имеющим место жительства в Московской области, не имеющим группы инвалидности, за исключением лиц, обучающихся в образовательных организациях всех типов по очной и очно-заочной формам обучения, осуществляющим уход за инвалидами», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Фаевская отметила, что такую меру соцподдержки предлагается установить при условии прохождения обучения в государственных организациях социального обслуживания Московской области практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами.

В пояснительной записке уточняется, что размер ежемесячной выплаты составляет 18274 рубля.

По информации «Всероссийского общества инвалидов», в Московской области проживает 565 человек, имеющих I и II группу инвалидности, утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном постороннем уходе в стационарных условиях, за которыми готовы осуществлять круглосуточный уход на дому лица в возрасте от 18 до 65 лет, имеющие место жительства в Подмосковье.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.