РИАМО - 13 дек. Около 60–70% выполнено от планируемых строительных работ на Северо-Восточной хорде в Москве, сообщил в четверг журналистам первый заместитель руководителя столичного департамента строительства Петр Аксенов.

«Практически сегодня на 60–70% закончена Северо-Восточная хорда», – сказал Аксенов.

Он добавил, что также в 2018 году были проведены основные строительные работы на участке от МКАД до шоссе Энтузиастов Юго-Восточной хорды.

Северо-Восточная хорда общей длиной порядка 35 километров пройдет от новой трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург до Косинской эстакады (развязки МКАД с магистралью Вешняки – Люберцы). Хорда соединит между собой крупные автомагистрали: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Открытое, Ярославское, Алтуфьевское и Дмитровское шоссе. Тем самым Северо-Восточная хорда обеспечит диагональную связь между севером, востоком и юго-востоком столицы, снизив транспортную нагрузку на центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали.