РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. Гирлянда загорелась над входом в торговый центр «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников, огонь потух до приезда пожарного расчета, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Инцидент произошел в четверг в полдень.

«Загорелась новогодняя наружная гирлянда на здании ТЦ. Она потухла сама. Никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место оперативно прибыл пожарный расчет.