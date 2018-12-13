РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 дек. Гирлянда загорелась над входом в торговый центр «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников, огонь потух до приезда пожарного расчета, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.
Инцидент произошел в четверг в полдень.
«Загорелась новогодняя наружная гирлянда на здании ТЦ. Она потухла сама. Никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место оперативно прибыл пожарный расчет.
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