РИАМО – 13 дек. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает идею депутата Мосгордумы увеличить штрафы за проезд в метрополитене с кофе «законодательным зудом», передает РИА Новости.

Ранее член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов заявил о намерении поставить вопрос об увеличении штрафа за поездку в метро с кофе и другими открытыми напитками. Он отметил, что стакан с кофе, как правило, закрыт крышкой, но при резком торможении поезда человек может «сжать стакан рукой и напиток все равно прольется».

«Мосгордума вместо того, чтобы заниматься вопросом пробок и тем коллапсом, который несколько дней уже происходит, вместо того, чтобы заниматься вопросами необоснованного повышения за парковку, занимается тем, что они предлагают увеличить штраф за нахождение в метро и обсуждают запрет на употребление кофе в специальных стаканчиках. Это законодательный зуд, я не знаю, как по-другому это назвать», – сказал Нилов журналистам в четверг.

На сегодняшний день в Кодексе города Москвы об административных правонарушениях прописан запрет на проезд в пачкающей одежде, с багажом, который имеет неприятный запах или может пачкать пассажиров, предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере 100 рублей.

«Кому мешает человек со стаканчиком, который имеет крышку, когда человек находится в метро? Это развитая культура в разных странах мира, когда человек может приобрести кофе, двигаясь на работу или учебу. <…> Кого массово вдруг стало это беспокоить и кого облили кофе в метро, что это привело к таким законодательным инициативам?», – удивился депутат.