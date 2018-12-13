РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 дек. Молодому специалисту одного из предприятий в Подольске присудили ежегодную премию губернатора Московской области в сфере науки и инноваций, сообщается на сайте предприятия ОКБ «Гидропресс».

«Специалист АО ОКБ «Гидропресс» Лука Голибродо стал лауреатом ежегодного конкурса губернатора Московской области в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. На конкурс он представил работу на тему: «Разработка методики математического моделирования движения и сепарации пара в горизонтальных парогенераторах АЭС с ВВЭР». Всего было присуждено 15 премий в разных областях науки», – говорится в сообщении.

В частности, подольским специалистом была разработана методика математического моделирования сепарации пара в парогенераторах. Она применяется на этапе проектирования и позволяет снизить затраты времени и средств по сравнению с экспериментальными методами при проведении оптимизации конструкции.

«В методике используются самые современные средства компьютерного моделирования гидродинамических задач, совместно с которыми используется разработанный автором программный комплекс для моделирования задач сепарации пара», – уточняется в материале.